Dombrovskis,con Usa continua lavoro per accordo dazi acciaio

(ANSA) - SORRENTO, 12 OTT - "Ho incontrato la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai per continuare le nostre discussioni nella ricerca di un accordo sulle tariffe di Trump su acciaio e alluminio. Il lavoro continua". Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue Valdis Dombrovskis dopo l'incontro con Tai, a margine del G20 del Commercio in corso a Sorrento.

"Abbiamo anche discusso dei preparativi per la 12/a ministeriale del Wto", ha aggiunto. (ANSA).