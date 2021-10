Francia si prepara a celebrare Samuel Paty

(ANSA) - PARIGI, 11 OTT - La Francia si prepara a rendere omaggio alla memoria di Samuel Paty, l'insegnante barbaramente ucciso il 16 ottobre scorso da un rifugiato ceceno radicalizzato, nei pressi della scuola in cui insegnava a Conflans-Sainte-Honorine, nell'hinterland di Parigi, per aver mostrato in classe delle caricature di Maometto. In un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Croix, la sorella di Paty, descrive il fratello come un "purista", un "coraggioso" insegnante di Storia e Geografia, sempre alla ricerca del "miglior modo di far riflettere".

Intanto, il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel-Blanquer, invita le scuole di Francia a ricordare l'insegnante, il 15 ottobre, organizzando un minuto di silenzio e consacrando un'ora di lezione a un tempo di riflessione e di scambio su quanto accaduto.

La famiglia di Paty verrà inoltre ricevuta all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron ed un giardino di Parigi - l'attuale 'Square Painlevé' - verrà intitolato a suo nome. Situato in rue des Ecoles, il futuro 'Square Samuel Paty' ospita diversi monumenti legati all'insegnamento e alla cultura, come una statua di Montaigne e una lupa capitolina, offerta dal comune di Roma a quello di Parigi per sancire l'antico gemellaggio tra le due capitali. Previste celebrazioni anche in banlieue. Sabato mattina, a Eragny-sur-Oise, comune di residenza del prof uccuso, e poi, nel pomeriggio, nella stessa Conflans-Sainte-Honorine, dove verrà inaugurato un monumento a forma di libro. (ANSA).