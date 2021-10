G20:Di Maio,Italia rafforza ruolo motore globale innovazione

"L'Italia punta a rafforzare il suo ruolo di motore globale dell'innovazione. Con il nostro Piano nazionale di recupero e resilienza, vogliamo realizzare una società più equa, più verde, più digitalizzata e inclusiva e promuovere un'economia competitiva, dinamica e all'avanguardia".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo il G20 Innovation League a Sorrento.

"Per accelerare queste transizioni, abbiamo lanciato nel 2020 il Fondo Nazionale per l'Innovazione - Cdp Venture Capital, facendo così del sistema del Venture capital un caposaldo dello sviluppo economico italiano. Il Fondo, che può supportare le start-up in tutte le fasi del loro ciclo di vita, sta riscontrando una notevole risposta nel quadro di una crescita complessiva del mercato del Venture capital. Nonostante la pandemia, infatti, - ha aggiunto il ministro - il volume totale dei fondi di Venture capital investiti nel nostro Paese ha raggiunto i 778 milioni di euro solo nel primo semestre 2021, mentre nell'intero 2020 erano stati pari a 595 milioni di euro".

(ANSA).