Francia: Edouard Philippe lancia il suo partito, 'Horizons'

(ANSA) - PARIGI, 09 OTT - L'ex primo ministro francese, Edouard Philippe, ha lanciato oggi il suo partito, denominato "Horizons", per "partecipare alla costituzione di una nuova offerta politica" ed allargare verso destra lo zoccolo di elettori che sostiene Emmanuel Macron.

"Con Horizons - ha detto Philippe a Le Havre, la città portuale del nord del paese, di cui è sindaco - definiremo una strategia per la Francia, è un'avventura collettiva". Perché la denominazione Horizons? "Perché bisogna guardare lontano - ha spiegato Philippe - il suo posizionamento è 'avanti'", ha aggiunto, "con una logica di partnership, di unione". I membri di Horizons potranno essere iscritti anche ad altri partiti o movimenti, "la linea è quella di preferire la serenità all'inquietudine".

Per Edouard Philippe, che prima di entrare nella maggioranza di governo era nella destra dei Républicains, "la seconda linea chiara" del nuovo partito sarà "il sostegno al presidente della Repubblica" affinché "i 5 anni che vengono siano anni utili".

Questo poiché, ha affermato sgomberando il campo da illazioni sulle sue immediate ambizioni presidenziali, "molto chiaramente, il mio obiettivo nel 2022 è che il presidente della Repubblica Emmanuel Macron venga rieletto".

La "rielezione" di Macron, secondo il suo ex premier, "passerà attraverso un allargamento della sua base elettorale" e "l'obiettivo è di creare un vero partito, con statuti che saranno depositati lunedì, e una carta dei valori".

"E' una battaglia democratica, di lungo corso, ma essenziale quella che stiamo intraprendendo - ha continuato Philippe - noi manchiamo di una strategia all'orizzonte del 2050" e "io voglio costruirla con voi", ha detto davanti a circa 3.000 persone simpatizzanti che lo stavano ascoltando. (ANSA).