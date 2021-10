Spagna:governo 'rispettoso' se Juan Carlos decide di tornare

(ANSA) - MADRID, 07 OTT - "Il governo" spagnolo "è molto rispettoso di tutte le decisioni individuali e personali". Lo ha detto la sua portavoce Isabel Rodríguez, rispondendo alla domanda di un giornalista sull'eventualità che il re emerito Juan Carlos torni in patria, nel caso in cui venissero archiviate le inchieste sui suoi conti. La possibilità è stata ventilata da media come il quotidiano El País e La Vanguardia, secondo cui l'ex monarca starebbe pensando a un ritorno, anche se forse non definitivo.

"Rispetto alla Corona, ciò che sottolineiamo sempre è che il nostro rapporto è con l'attuale capo dello Stato, il re Felipe VI", ha aggiunto Rodríguez.

Ieri diversi media hanno riportato che la procura starebbe per archiviare le inchieste aperte su presunte irregolarità fiscali dell'ex sovrano Juan Carlos, che ha lasciato il suo Paese ad agosto 2020, mentre si moltiplicavano notizie e indiscrezioni su sue presunte operazioni irregolari. (ANSA).