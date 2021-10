Merkel, un onore incontrare il Papa.Discusse sfide politiche

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "E' stato un grande onore e una gioia incontrare in udienza privata papa Francesco, che rivedrò questo pomeriggio a Sant'Egidio. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell'Unione europea", dopo che "il Papa ha visitato da poco l'Europa orientale". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo il suo incontro con il Pontefice a Roma. "Abbiamo discusso della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow.

Nel colloquio è stato molto importante l'Accordo di Parigi, ed è incoraggiante che anche nella Chiesa cattolica ci sia questo tema di conservazione del creato", ha aggiunto Merkel. (ANSA).