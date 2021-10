Covid: Francia, dal 15/10 tamponi non saranno più gratuiti

(ANSA) - PARIGI, 07 OTT - Dal 15 ottobre, i tamponi molecolari e antigenici diventeranno a pagamento in Francia, mettendo fine alla gratuità che ha finora contraddistinto la politica dei test anti-Covid del Paese. Resteranno gratuiti per tutti gli studenti fino alla fine del liceo e per chi è vaccinato e in possesso del pass sanitario, il green pass francese, oltre che per chi ha una prescrizione medica.

Secondo quanto trapelato, il tampone molecolare costerà, fra una settimana, 44 euro, mentre l'antigenico che si può fare anche in farmacia, 22 euro.

Con questo provvedimento, il governo punta ad aumentare ulteriormente la copertura vaccinale e a convincere gli ultimi reticenti: "la Sécurité sociale - ha spiegato ai microfoni di France Info Luc Duquesnel, presidente dei medici di base alla Confederazione dei sindacati medici francesi - non può continuare a spendere un miliardo di euro ogni mese per fare dei tamponi a persone che rifiutano di vaccinarsi". (ANSA).