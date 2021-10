Vaccini: Francia raccomanda 3/a dose per personale sanitario

(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - Le autorità sanitarie francesi raccomandano una terza dose di vaccino per il personale sanitario. L'alta Autorità francese per la Salute (Has) raccomanda, in particolare, di estendere la terza dose di vaccino anti-Covid. al "personale sanitario, ai trasporti sanitari e agli addetti del settore medico-sociale". (ANSA).