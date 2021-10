Francia: Le Pen propone taglio Iva su energia da 20% a 5,5%

(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - La candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali francesi del 2022, Marine Le Pen, propone di abbassare l'Iva sulla benzina, il gas e la corrente elettrica al 5,5% contro l'attuale 20%, con l'obiettivo di fornire alle famiglie francesi "uno shock sul potere d'acquisto".

"I prezzi volano. Questo asfissia i francesi e arricchisce lo Stato, non è ammissibile", afferma la candidata del Rassemblement National, in cerca di un rilancio dopo il calo nei sondaggi sulla corsa all'Eliseo del 2022 e l'impennata dell'avversario di estrema destra potenziale candidato, Eric Zemmour. Nel video diffuso su Facebook e Youtube, Le Pen dice di voler "restituire ai francesi il loro Paese e il loro denaro". "Ciò che è assolutamente terribile per i francesi, è l'aumento delle spese obbligatorie", ha continuato l'alleata di ferro di Matteo Salvini, che promette altre misure in favore del potere d'acquisto con l'obiettivo di "restituire tra 150 e 200 euro al mese alle famiglie francesi", (ANSA).