Draghi-Macron, bilaterale al vertice Ue in Slovenia

(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - Colloquio bilaterale Draghi-Macron a quattr'occhi questa mattina, a Brdo, in Slovenia, all'inizio della seconda giornata di lavori del vertice Ue-Balcani occidentali. Secondo quanto riferito da fonti dell'Eliseo, l'incontro "è stato l'occasione per i due leader di fare un punto sui temi che saranno discussi al G20 di Roma alla fine del mese". Fra i temi citati dalla fonte dell'Eliseo come argomenti discussi dai due leader, "i vaccini e la solidarietà con l'Africa", oltre che la conferenza sulla Libia del 12 novembre.

"C'è una comune volontà di andare avanti insieme su questi temi prioritari", aggiunge la presidenza francese. (ANSA).