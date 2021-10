Puigdemont in tribunale a Sassari accolto da grida 'libertà'

(ANSA) - SASSARI, 04 OTT - E' arrivato davanti alla Corte d'appello di Sassari acclamato dalle grida "libertà, libertà" degli indipendentisti sardi. Carles Puigdemont ha sfilato tra due ali di folla, accompagnato dal suo staff e dai suoi legali nella piazza dove un nutrito cartello di associazioni indipendentiste, affiancate da una rappresentanza corsa e da alcune sigle dell'indipendentismo catalano, stanno presidiando il palazzo di giustizia, dove a breve si tiene l'udienza nel corso della quale si dovrà decidere sull'estradizione o meno dell'ex leader catalano.

Oltre cento persone hanno deciso di aderire all'invito delle principali voci dell'indipendentismo sardo per manifestare solidarietà a Carles Puigdemont, arrestato lo scorso 23 settembre all'aeroporto di Alghero in base a un mandato internazionale sollecitato dall'autorità giudiziaria spagnola e rilasciato il giorno dopo.

Era stata annunciata anche una contromanifestazione degli ultranazionalisti di destra di Vox, ma una sua ristrettissima delegazione - guidata dai legali, che negli scorsi giorni aveva depositato un atto di citazione davanti alla Corte d'appello per costituirsi prima dell'udienza - è sfilata silenziosamente tra la folla ed è entrata nell'edificio che ospita la sezione staccata di Sassari della Corte d'appello sarda. (ANSA).