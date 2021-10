Covid: in Romania almeno 9 morti in incendio ospedale

(ANSAmed) - BUCAREST, 01 OTT - Almeno nove malati di covid sono morti in un incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media locali, nell'ospedale erano ricoverati in tutto 113 pazienti, dieci dei quali in terapia intensiva. (ANSAmed).