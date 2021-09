Von der Leyen, nuovo ponte unisce Balcani occidentali a Ue

(ANSAmed) - SARAJEVO, 30 SET - "Questo ponte in un certo modo unisce la regione dei Balcani Occidentali all'Unione europea", ha detto von der Leyen alla cerimonia di inaugurazione oggi di un nuovo ponte al confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia. "La costruzione di ponti tra persone, stati e culture - ha aggiunto - ha un'importanza chiave per il nostro futuro comune, perché la Bosnia-Erzegovina ed i Balcani appartengono alla Ue. E' il nostro interesse comune, credo che sia il nostro destino".

La presidente della commissione Ue ha inaugurato nel pomeriggio il ponte al valico di Svilaj unitamente ai capi di governo di Croazia e Bosnia-Erzegovina, Andrej Plenkovic e Zoran Tegeltija.

"Lavoriamo insieme con gli amici dei Balcani Occidentali per assicurare i posti lavoro. Ma è importante che tutti i partner della regione facciano progressi nell'istituzione di un mercato comune. E' questa la chiave per assicurare l'integrazione all'interno della regione stessa" "E' chiaro che la regione deve costruire un ponte, il ponte della riconciliazione. Lo dobbiamo ai giovani che vivono il sogno europeo. I politici regionali devono mettere al primo posto gli interessi dei cittadini", ha concluso von der Leyen.

(ANSAmed).