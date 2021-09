Sarkozy condannato, porterà braccialetto elettronico

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Il tribunale che ha condannato l'ex presidente Nicolas Sarkozy ha precisato che "la pena sarà applicata ed eseguita in base al regime della sorveglianza elettronica". L'ex presidente, 66 anni, a prescindere dal quasi certo appello che i suoi avvocati presenteranno, non andrà quindi in carcere. (ANSA).