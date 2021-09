Covid:Spagna,via limiti capienza al chiuso in alcune regioni

(ANSA) - MADRID, 30 SET - "Siamo a un passo dal tornare a com'era prima della pandemia": con queste parole la presidente di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato che da lunedì 4 ottobre saranno soppressi "tutti i limiti di capienza" dovuti al Covid in bar, ristoranti, discoteche, spazi culturali nella regione. Lo ha affermato in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione Telecinco.

Madrid si aggiunge così alla Castiglia e León e alla Castiglia La Mancia, regioni spagnole nelle quali i limiti di capienza sono già stati soppressi nei giorni scorsi, e alla Navarra, dove lo stesso avverrà a partire da oggi. In questi territori si manterrà solo l'obbligo di indossare la mascherine in spazi chiusi e la distanza interpersonale. A Madrid, hanno precisato fonti del governo regionale ai media iberici, la mascherina non sarà obbligatoria neanche al chiuso, se la distanza da altre persone è di almeno 1,5 metri.

I casi di covid in Spagna sono in fase calante da fine luglio. Anche altre regioni del Paese negli ultimi giorni hanno annunciato la soppressione di alcune misure anti-Covid. (ANSA).