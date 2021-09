Capogruppo Verdi, Unione non adatta a colloqui né governo

(ANSA) - BERLINO, 30 SET - "Al momento non vedo come l'Unione possa essere considerata adatta ai colloqui preliminari e ancor meno per un governo": lo ha detto la capogruppo dei Verdi al Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, ai quotidiani del Funke Mediengruppe. "Quello di cui abbiamo bisogno è un governo affidabile - ha aggiunto - ma guardando alla situazione della Cdu non vedo come potrebbe funzionare una coalizione con Cdu e Csu", ha detto la capogruppo dei Verdi. "L'intero campo (conservatore) è chiaramente impreparato per l'era post-Merkel e anche per gli urgenti compiti nel nostro Paese", ha proseguito.

