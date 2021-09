Mosca apre nuova indagine per estremismo contro Navalny

(ANSA) - MOSCA, 28 SET - Gli inquirenti russi hanno detto di aver avviato una nuova indagine per "estremismo" contro il critico del Cremlino Alexei Navalny e i suoi principali alleati.

Il Comitato Investigativo, che indaga sui principali crimini in Russia, ha detto in una dichiarazione che nel 2014 Navalny "ha creato una rete estremista e l'ha diretta" con l'obiettivo di "cambiare le basi del sistema costituzionale nella Federazione Russa". Lo riporta la testata indipendente Meduza. (ANSA).