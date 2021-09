Scholz, volontà degli elettori chiara Spd,Verdi e Fdp al governo

(ANSA) - BERLINO, 27 SET - "Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo". Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino. "Cdu e Csu non hanno soltanto perduto molti voti, ma hanno anche avuto il messaggio dagli elettori che adesso non potranno più stare al governo, ma dovranno andare all'opposizione", ha aggiunto Scholz. (ANSA).