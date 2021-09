In Islanda nuovo parlamento composto da maggioranza donne

(ANSA) - REYKJAVIK, 26 SET - Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in Islanda, il primo caso in Europa, stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative resi noti oggi. Sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da donne, ovvero il 52,3%. Stando a dati della Banca Mondiale, nessun altro paese in Europa ha mai prima superato nè raggiunto il 50% della presenza femminile in parlamento. Fino ad ora il primato in questo ambito è spettato alla Svezia con il 47% di donne parlamentari. (ANSA).