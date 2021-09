Puigdemont può lasciare la Sardegna

Il presidente della Catalogna Carles Puigdemont può lasciare da subito la Sardegna e non dovrà restare sino al 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione. Lo ha annunciato l'avvocato Agostinangelo Marras, fuori dal carcere di Bancali (Sassari), spiegando che all'eurodeputato non sono state applicate misure cautelari di alcun genere e dunque può circolare senza limitazioni.

Intorno alle 17.50 Carles Puigdemont ha lasciato il carcere di Sassari. Accanto a lui il governatore sardo Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale isolano Michele Pais, le autorità catalane a il suo avvocato. Accolto da un'ovazione di un centinaio di indipendentisti e assediato dalla stampa, non ha voluto parlare e è salito su auto in direzione Alghero, dove da uomo libero prenderà presumibilmente parte ad un convegno già in programma. Molto provato e barba incolta, l'ex leader catalano ha solo rivolto un saluto in risposta al cronista dell'ANSA.