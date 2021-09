Sondaggio, i francesi credono sempre meno in Dio

PARIGI - Poco più della metà dei francesi non crede in Dio e la pandemia di Covid-19 ha avuto uno scarso effetto sulla pratica religiosa: è quanto emerge da un sondaggio Ifop commissionato dall'Association des journalistes d'information sur les religions (Ajir).

Alla domanda 'Lei, personalmente, crede in Dio?', il 51 % degli intervistati ha risposto ''no'', contro il 44% del 2011.

Nel 1947 il 66% della popolazione francese diceva di credere in Dio, secondo un sondaggio Ifop realizzato all'epoca.

Alla domanda se la pandemia gli ha avvicinati ad una pratica religiosa, il 91% ha risposto "no'', mentre solo il 9% ha risposto positivamente.

Interpellati sull'incendio dell'aprile 2019 alla cattedrale di Notre-Dame de Paris, il 79% ha detto che questo evento non ha risvegliato in loro un "sentimento religioso" né "spirituale", mentre il 21% ha detto il contrario. Dal sondaggio è emerso inoltre che i francesi parlano sempre meno di religione in famiglia: oggi sono il 38% contro il 58% del novembre 2009. Solo il 29% ne parla con gli amici, contro il 49% nel 2009.