Letteratura: contributi governo per traduzioni in macedone

(ANSA) - SKOPJE, 23 SET - Presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia in Macedonia del Nord, alla presenza dell'Amb.Malevski (Consigliere del Ministro della Cultura), sono stati consegnati i contributi decisi dal Governo italiano per la traduzione in lingua macedone di opere letterarie italiane. Si tratta in particolare di: • "Il colibri" di Sandro Veronesi (vincitore del Premio Strega 2020) tradotto da Anastasija Gjurchinova per la casa editrice ILI-ILI; • "Storia della bambina perduta" di Elena Ferrante, tradotto da Radica Nikodinovska per la casa editrice TRI; • "L'Università di Rebibbia" di Goliarda Sapienza, tradotto da Irina Talevska per la casa editrice SIGMAPRESS; • "Questo giorno che incombe" di Antonella Lattanzi, tradotto da Iskra Dimkovska per la casa editrice SIGMAPRESS; • "Nebbia" di Marta Palazzesi , tradotto da Irina Talevska per la casa editrice SKAZNUVALKA; • "La rete" di Sara Allegrini, tradotto da Irina Talevska per la casa editrice SKAZNUVALKA; • "Adua" di Igiaba Sciago, tradotto da Irena Pavlova - De Odorico, tradotto da Irina Talevska per la casa editrice FENIKS; ` • "Hanno tutti ragione" di Paolo Sorrentino, tradotto da Iskra Dimkovska per la casa editrice ANTOLOG; • "Addio fantasmi" di Nadia Terranova, tradotto da Kalina Janeva per la casa editrice ANTOLOG; • "Come un granello di sabbia" di Massimo Barilla, tradotto da Kristina Pesheva - Dinovska per il Macedonian Center - International Theatre Institute - ITI.

"Un successo straordinario per i bravissimi traduttori macedoni e un sostegno prezioso per gli editori locali" ha commentato l'Ambasciatore Andrea Silvestri, evidenziando che la Macedonia del Nord è stata quest'anno il sesto paese nel mondo per numero di traduzioni che hanno ricevuto un contributo. "E' anche un significativo riconoscimento, da parte del nostro Governo, del sempre maggiore interesse che vi è in Macedonia del Nord per la letteratura italiana contemporanea", ha concluso l'Ambasciatore.

