Eruzione Canarie: re, dobbiamo aiutare la gente di La Palma

(ANSA) - MADRID, 23 SET - Fare "tutto il possibile" per aiutare le famiglie che hanno subito perdite materiali a causa dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma alle Canarie: è l'appello del re di Spagna Felipe VI, recatosi in visita sull'isola insieme alla regina consorte Letizia. Il monarca ha parlato ai cronisti presenti sul posto nel corso di un incontro che lui stesso e Letizia hanno avuto con diverse persone rimaste sfollate a causa dell'eruzione, così come personale dei servizi d'emergenza.

"Nonostante la catastrofe che le ha colpite, tutte queste famiglie avranno un futuro perché tutti insieme le aiuteremo a ricomporre le loro vite. Dobbiamo aiutarle", ha affermato.

A La Palma, dove l'eruzione è ancora in corso, c'è anche il premier Pedro Sánchez, che era già stato sull'isola tra domenica e martedì, prima di un viaggio lampo a New York per l'assemblea generale dell'Onu. (ANSA).