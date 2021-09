Filippo burlone in serie Bbc,coi nipoti spruzzava senape in alto

(ANSA) - LONDRA, 21 SET - Il principe Filippo, scomparso lo scorso aprile all'età di 99 anni, un tempo era anche un grande burlone come emerge da un documentario della Bbc che va in onda domani nel Regno Unito. E' lo stesso William a ricordarlo, parlando nel programma dell'emittente pubblica dello scherzo della senape fatto dal nonno insieme agli amati nipoti (tra cui il duca di Cambridge): "Era solito togliere il coperchio (del tubo, ndr) e metterlo nelle tue mani... e poi schiacciarle insieme per sparare la senape sul soffitto". La sovrana, nota per la sua attenzione assoluta per le buone maniere soprattutto a tavola, ogni volta risultava piuttosto irritata dal comportamento del marito.

"Si metteva nei guai con mia nonna", ricorda ancora il principe William. Dal titolo 'Prince Philip: The Royal Family Remembers', il documentario è un viaggio nella vita e nei luoghi del duca di Edimburgo (si vede anche il suo studio privato) tramite i ricordi più vividi dei membri dei Windsor, tra cui tutti e quattro i figli della regina e del principe Filippo, insieme ai loro nipoti adulti e ai membri dello staff di lunga data di Palazzo. (ANSA).