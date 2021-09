Sassoli ricoverato per polmonite, 'è in buone condizioni'

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - "Mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo le necessarie visite mediche, gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato. È in buone condizioni". Lo annuncia il suo portavoce Roberto Cuillo.

Secondo quanto si apprende Sassoli è ancora ricoverato in ospedale. Il presidente del Parlamento europeo è vaccinato contro il Covid-19- Tutti gli appuntamenti in agenda sono al momento annullati. (ANSA).