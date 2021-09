Riunione ministri Ue a New York, discutono patto Aukus

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - La nuova partnership tra Usa, Regno Unito, e Australia (Aukus), che ha portato a forti tensioni tra questi tre Paesi e la Francia, sarà discussa dai ministri degli Esteri dell'Ue nella loro riunione informale di stasera, presieduta dall'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo annuncia il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna ad una domanda.

E' la prima opportunità per discutere delle implicazioni di Aukus, spiega il portavoce, aggiungendo che la riunione dei capi delle diplomazie Ue "si svolge regolarmente" durante questo genere di eventi. (ANSA).