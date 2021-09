Navalny, 'il voto digitale è fasullo, ribalta i risultati'

(ANSA) - MOSCA, 20 SET - "Il 'robot' sta pensando a lungo.

Alle elezioni del 2019, questo 'robot' ha pubblicato i risultati istantaneamente, ma ora sta pensando. È chiaro il perché. Per quanto ho capito, secondo i dati dei seggi elettorali fisici, si può vedere che a Mosca i candidati del 'Voto Intelligente' hanno vinto in 11 circoscrizioni su 15 e a San Pietroburgo in 7 su 8.

Pertanto il robot ci ha pensato, si è acceso una sigaretta e ha deciso di rallentare la pubblicazione nell'attesa che le astute manine di Russia Unita falsificassero i risultati in quelli completamente opposti". Lo scrive Alexei Navalny su Instagram.

