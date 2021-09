Premier Australia, profonde riserve su sottomarini francesi

(ANSA) - SYDNEY, 19 SET - Il governo francese sapeva che Canberra aveva "profonde e serie riserve" sui sottomarini francesi, prima che l'accordo di acquisto fosse rescisso la scorsa settimana. Lo ha detto il premier australiano, Scotto Morrison, in merito alla 'crisi dei sottomarini'.

"Penso che avrebbero avuto tutte le ragioni per sapere che avevamo profonde e serie riserve sul fatto che le capacità del sottomarino di classe Attack non soddisfacessero i nostri interessi strategici e avevamo chiarito che avremmo preso una decisione basata sul nostro interesse strategico nazionale", ha detto Morrison in una conferenza stampa a Sydney. Il premier ha quindi affermato di comprendere la "delusione" del governo francese, ma ha affermato di aver sollevato problemi sull'accordo "alcuni mesi fa", così come altri ministri del governo australiano.

La Francia è furiosa per la decisione dell'Australia di ritirarsi da un accordo multimiliardario per costruire sottomarini francesi a favore delle navi americane a propulsione nucleare e ha fatto richiamare i suoi ambasciatori da Canberra e Washington e accusando i suoi alleati di "mentire" sui loro piani. (ANSA).