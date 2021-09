Germania: elezioni, Merkel sceglie voto per corrispondenza

(ANSA) - BERLINO, 17 SET - La cancelliera tedesca Angela Merkel non andrà al seggio elettorale per votare alle elezioni federali del 26 settembre prossimo poiche' ha deciso di optare per il voto per corrispondenza: lo ha reso noto oggi il portavoce del governo, Steffen Seibert, senza spiegare le ragioni della scelta, né precisare se Merkel abbia già votato o meno.(ANSA).