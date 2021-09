Vaccini: Spagna, ok a terza dose per ospiti centri anziani

(ANSA) - MADRID, 16 SET - La commissione tecnica responsabile delle decisioni sui vaccini in Spagna ha autorizzato la somministrazione di una "dose aggiuntiva" contro il covid per gli ospiti di centri anziani e per alcune categorie di pazienti con patologie gravi, per esempio i malati di cancro. Lo si apprende da un comunicato stampa del Ministero della Sanità.

La settimana scorsa la dose aggiuntiva era stata autorizzata nel caso di persone a cui è stato effettuato un trapianto di organo o trapianto di cellule staminali ematopoietiche (midollo, per esempio) e a persone curate con farmaci anti Cd-20, appartenenti alla classe degli anticorpi monoclonali. (ANSA).