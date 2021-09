Von der Leyen, Ue leader mondiale nelle vaccinazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - "Siamo leader nel mondo sui vaccini. Oltre il 79% della nostra popolazione è vaccinata.

Siamo stati gli unici ad aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini col resto del mondo, con oltre 700milioni". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. "Il lavoro che dobbiamo fare verso una unione europea sanitaria è un grande passo avanti abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme agiamo rapidamente", ha detto ancora citando il Green Pass. "Se rifletto sull'anno passato e sullo Stato dell'Unione vedo una forte anima in tutto quello che facciamo", ha aggiunto sottolineando che "nella principale crisi sanitaria mondiale ci siamo uniti per garantire a tutti gli angoli d'Europa di avere dei vaccini salvavita e abbiamo proceduto con Next generation Eu e con il Green deal. Abbiamo agito come Europa unita e di questo possiamo essere fieri" (ANSA).