Merkel a Belgrado e Tirana, per ribadire sostegno Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 SET - La cancelliera tedesca Angela Merkel è giunta nel pomeriggio a Belgrado, prima tappa di un viaggio di congedo nei Balcani occidentali. Ad accoglierla all'aeroporto si è recato il presidente serbo Aleksandar Vucic.

Merkel sarà domani a Tirana dove incontrerà i leader degli altri Paesi della regione. Ci si aspetta che il messaggio centrale sarà quello di ribadire il sostegno alla prospettiva europea della regione. I media serbi danno ampio spazio a tale visita, sottolineando come la decisione di visitare Belgrado alla vigilia della sua uscita di scena sia la conferma del grande e costante interesse della Merkel per i rapporti con la Serbia e il resto della regione dei Balcani occidentali. Angela Merkel ha avviato nel 2014 il cosiddetto Processo di Berlino, una iniziativa diretta a facilitare e accelerare il cammino dei Paesi del Balcani occidentali verso l'integrazione della Ue.

L'auspicio è che tale attenzione venga confermata nel successore di Merkel alla cancelleria. La Germania, davanti all'Italia, è il principale partner economico della Serbia, dove sono in crescita gli investimenti tedeschi che danno lavoro a oltre 70 mila persone. A Belgrado Angela Merkel avrà colloqui con il presidente Vucic, la premier Ana Brnabic e gli altri leader locali. (ANSAmed).