Incendio in Spagna: elicottero ha un incidente, tutti illesi

(ANSA) - MADRID, 13 SET - Un elicottero impiegato nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in provincia di Malaga, nel sud della Spagna, ha avuto un incidente. Le persone che si trovavano a bordo risultano illese. Lo ha reso noto il servizio anti-incendi della regione Andalusia.

Secondo le agenzie di stampa Efe ed Europa Press, il velivolo si è trovato in una zona di bassa visibilità per una nube di polvere ed è caduto al suolo dopo un impatto con un albero. A bordo viaggiavano 19 persone.

Il rogo in questione è attivo da mercoledì scorso nella zona montuosa della Sierra Bermeja e sta a mettendo a dura prova le capacità di risposta dei servizi d'estinzione disponibili.

(ANSA).