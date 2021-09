Covid: Russia, 18.891 nuovi casi e 796 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 11 SET - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.891 nuovi casi di Covid-19 e 796 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dall'agenzia Interfax. In totale, dall'inizio dell'epidemia, in Russia sono stati accertati 7.121.516 casi di coronavirus. (ANSA).