Oxfam,in Grecia l'Europa volta le spalle ai profughi afghani

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "È solo a parole che i leader europei esprimono preoccupazione per la sicurezza dei profughi afghani perché di fatto stanno voltando le spalle a migliaia di persone in fuga da guerra e violenza". È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto di Oxfam e Greek Refugees Council diffuso oggi.

"A dimostrarlo le condizioni disumane in cui vivono i migranti intrappolati nel campo di Mavrovouni a Lesbo, ribattezzato 'Moria 2.0', che per il 63% sono afghani; o la decisione presa a giugno dal Governo greco di riconoscere la Turchia come paese sicuro, con l'obiettivo di mandare indietro gli afghani, oltre che i siriani, i somali, i pakistani e i bengalesi. Famiglie spesso in fuga da guerre e persecuzioni, che avrebbero il diritto ad essere accolte in Europa come rifugiati", si legge nel rapporto.

"Un anno fa bruciava il campo Moria di Lesbo, quando il Commissario Ue Ylva Johansson dichiarò "mai più campi come questo". Eppure per i rifugiati che stanno a Moria 2, una struttura temporanea e allestita in tutta fretta, le condizioni di vita sono tutt'ora indicibili", ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie. Allo stesso tempo nulla è cambiato nell'impostazione dell'Unione europea e dei leader dei Paesi membri sull'accoglienza di chi è in fuga in cerca di salvezza come gli afghani, ora al centro dell'attenzione internazionale, nessun passo concreto è stato fatto per garantire diritti e dignità. Al contrario, dopo la prima fase di evacuazione e il grande moto di solidarietà espresso al popolo afghano, l'unica strategia messa in atto è bloccare i flussi migratori a monte e lungo la rotta balcanica, nel tentativo di delegare a paesi terzi il controllo delle frontiere e di scaricare sui Paesi al confine con l'Afghanistan, la gestione del possibile esodo che si registrerà nei prossimi mesi".

"La decisione del governo greco di bandire gli afghani dall'Europa è semplicemente immorale - ha aggiunto Vasilis Papastergiou, esperto legale del Greek Refugees Council. (ANSA).