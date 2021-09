Al via processo 13/11 a Parigi, Abdeslam in tribunale

(ANSA) - PARIGI, 08 SET - Salah Abdeslam, l'ultimo terrorista superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, ha lasciato il carcere di Fleury-Mérogis, a sud di Parigi, sotto un'ingente protezione di polizia, per partecipare al maxi-processo su quella tragica giornata di sangue che causò 130 morti tra Parigi e Saint-Denis. Il processo si aprirà oggi alle 12:30, in una sala specialmente adibita al Palazzo di Giustizia di Parigi, sull'Ile-de-laCité, nel cuore della capitale francese.

"Il mondo intero ci guarda": ha detto il ministro francese della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Intervistato da BFM-TV, il ministro ha detto che oggi c'è una doppia sfida: rendere giustizia "in conformità con le nostre regole secolari ed essere all'altezza da un punto di vista logistico". "Ciò che fa la differenza tra una civiltà e la barbarie sono le regole del diritto", ha aggiunto il ministro di origini italiane. (ANSA).