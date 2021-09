Spagna: natalità in ripresa, a luglio massimi da due anni

(ANSA) - MADRID, 07 SET - A luglio in Spagna sono nati 30.838 bambini, una cifra mai così alta da ottobre 2019, quando furono 31.896: lo mettono in luce in nuovi dati sulla natalità pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

A luglio 2020 i nuovi nati erano stati quasi 1.000 in meno, e a giugno di quest'anno quasi 3.000 in meno.

Il numero di bambini nati nel 2021 (191.081) è tuttavia inferiore a quelli degli stessi periodo (gennaio-luglio) dei due anni precedenti, quando nacquero, rispettivamente, 199.412 e 205.831 bambini.

Complice il forte abbassamento della natalità registrato tra dicembre 2020 e febbraio 2021, ovvero i mesi in cui sono stati dati alla luce i bambini concepiti grosso modo nel periodo di lock-down generale per il coronavirus.

In termini di tendenza a più lungo termine, la Spagna registra un progressivo calo di natalità che si prolunga da anni. (ANSA).