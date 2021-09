L'Italia non parteciperà alla conferenza di Durban

(ANSA) - ROMA, 07 SET - A quanto si apprende da fonti diplomatiche, nemmeno l'Italia parteciperà alla prossima Conferenza Mondiale Contro il Razzismo di Durban che si svolgerà a settembre a New York, in linea con altri Paesi occidentali.

Nei mesi scorsi erano emerse polemiche per il fatto che la nuova conferenza intergovernativa dell'Unesco rischia di trasformarsi in una nuova conferenza antisemita e anti israeliana. Nella Conferenza svoltasi nel 2001 in Sudafrica Israele venne definito uno "stato razzista e di apartheid". (ANSA).