Germania: Merkel sostiene Laschet, contestata al Bundestag

"Queste elezioni sono particolari, perché avvengono in un tempo difficile. E non è un dato indifferente chi governerà questo Paese". Lo ha detto Angela Merkel, esprimendo esplicitamente appoggio al candidato dell'Unione Armin Laschet al Bundestag, in vista delle elezioni del 26 settembre. In un lungo passaggio del suo discorso, all'ultima seduta del parlamento di questa legislatura, mentre veniva contestata a voce alta da diversi parlamentari che si sono ribellati, la cancelliera ha tirato dritto ripetendo che non si possa affidare il Paese a chi "non esclude un'alleanza con la Linke".