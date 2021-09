Covid: Gb esclude rinvio conferenza su clima CoP26

(ANSA) - LONDRA, 07 SET - L'organizzazione della conferenza internazionale sul clima Cop26, in calendario a novembre a Glasgow dopo essere stata già riprogrammata l'anno scorso causa Covid, va avanti. Lo ha ribadito il ministro britannico Alok Sharma, presidente designato dell'assise, in risposta all'appello per un rinvio lanciato da circa 1500 ong. Sharma ha sottolineato l'ok confermato ad agosto dal Panel intergovernativo contro i cambiamenti climatici, assicurando ogni sforzo per garantire la sicurezza sanitaria e la partecipazione globale più ampia; nonché l'impegno di Londra a finanziare i costi della quarantena a tutti i delegati tenuti a osservarla. (ANSA).