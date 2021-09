Bulgaria: fallito terzo tentativo governo, voto a novembre

(ANSAmed) - SOFIA, 07 SET - La leader del partito socialista bulgaro (Bsp) Kornelia Ninova ha rimesso oggi nelle mani del presidente Rumen Radev il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo, conferitole il 27 agosto scorso. Il Bsp è la terza forza politica in parlamento, e la costituzione prevede al massimo tre mandati per il nuovo esecutivo, dopodiché si torna a votare. A rinunciare al mandato sono già stati nei giorni scorsi il nuovo partito populista e antisistema 'C'è un popolo come questo' (Itn) dello showman televisivo Slavi Trifonov, vincitore delle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio scorso, e il partito conservatore Gerb, la seconda forza politica in parlamento, il cui leader Boyko Borissov era rimasto al governo per quasi dieci anni consecutivi.

"Abbiamo fatto ogni sforzo per ottenere una soluzione ragionevole, per un dialogo nel nome della responsabilità davanti allo Stato e ai bulgari, ma non abbiamo incontrato il sostegno dell'Itn e degli altri partiti", ha detto Ninova nell'incontro con il Capo dello Stato. L'impossibilità di formare un governo appesantisce lo stallo politico in Bulgaria e porta il Paese verso nuove elezioni parlamentari, le terze quest'anno. Secondo la costituzione, adesso spetta al presidente Radev sciogliere il Parlamento, nominare un esecutivo provvisorio e convocare nuove elezioni.

La tornata elettorale potrebbe svolgersi al più presto il 7 novembre, oppure potrebbe essere abbinata a uno dei due turni delle elezioni presidenziali, fissati rispettivamente il 14 e il 21 novembre, per l'eventuale ballottaggio. (ANSAmed).