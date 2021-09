Vaccini: Ema valuta una terza dose di Pfizer

(ANSA) - BRUXELLES, 06 SET - L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha iniziato a valutare una domanda per l'uso di una dose di richiamo del vaccino Comirnaty (Pfizer-BioNTech) da somministrare sei mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore ai 16 anni.

"Le dosi di richiamo vengono somministrate alle persone vaccinate (cioè persone che hanno completato la vaccinazione primaria) per ripristinare la protezione dopo che è diminuita", spiega la stessa Ema. La valutazione sarà fatta sulla base dei dati presentati dalla casa farmaceutica e l'esito è atteso "entro le prossime settimane, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari".

Tra le informazioni fornite da Pfizer-BioNTech al vaglio del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Ema ci sono anche i risultati di uno studio clinico in corso in cui circa trecento adulti con sistema immunitario sano hanno ricevuto una dose di richiamo circa sei mesi dopo la seconda dose. (ANSA).