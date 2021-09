Turchia: commissario Ue per Allargamento in visita ad Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 06 SET - Il commissario Ue per l'Allargamento e la Politica di vicinato, Oliver Varhelyi, sarà oggi e domani in visita in Turchia. Lo annuncia la delegazione di Bruxelles nel Paese, spiegando che il programma prevede una visita questo pomeriggio a un centro di salute per migranti ad Ankara, finanziato dal programma di assistenza previsto dall'accordo Ue-Turchia.

Nel corso della missione, Varhelyi ha in programma incontri con le autorità locali, tra cui il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu e quello dell'Interno Suleyman Soylu. (ANSA).