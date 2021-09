Di Maio insiste, serve G20 straordinario sull'Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Come presidente del G20 l'Italia sta lavorando alla convocazione di un G20 straordinario sull'Afghanistan che cercherà di mettere insieme attorno a un tavolo le più grandi potenze mondiali per decidere insieme come aiutare questo popolo, le donne, i ragazzi, i meno giovani". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Pakistan, ultima tappa della sua missione nella regione. (ANSA).