Germania: Merkel torna nella zona dell'alluvione

(ANSA) - BERLINO, 03 SET - "Il mio messaggio è che non dimenticheremo questa alluvione" "anche se ci vorranno mesi, se non anni per rimediare agli incredibili danni che ha provocato" ha detto la cancelliera Angela Merkel in occasione della seconda visita nella valle dell'Ahr, a 7 settimane dalla disastrosa alluvione del 15 luglio, che ha provocato 133 vittime. Ancora una volta alla presenza della governatrice della Renania-Palatinato, Malu Dreyer, Merkel ha sottolineato: "non vi dimenticheremo, non lo farà nemmeno il prossimo governo".

La cancelliera durante la prima visita aveva annunciato che sarebbe tornata per verificare di persona il procedere della ricostruzione. "E' stato fatto molto e molto è stato messo a posto" ha detto la cancelliera, tranquillizzando i cittadini sul fatto che non saranno lasciati soli anche in futuro. (ANSA).