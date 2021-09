Germania: Laschet presenta team, il primo è l'ex rivale Merz

(ANSA) - BERLINO, 03 SET - Il candidato cancelliere dell'Unione Armin Laschet presenta "la squadra del futuro", e come primo esponente presenta Friedrich Merz, l'avvocato finanziario, che aveva sconfitto alla corsa per la guida della Cdu.

L'ex rivale di Angela Merkel, che incarnerà il volto delle politiche finanziarie ed economiche di un eventuale esecutivo Laschet, promette solide finanze: "siamo per la reintroduzione del freno al debito" e per "un euro stabile", "con il rispetto delle regole", ha affermato Merz. Laschet, sotto enorme pressione a causa del drammatico calo delle preferenze, personali e di partito, punta da giorni sul team, per provare a riconquistare consensi. I socialdemocratici di Olaf Scholz sono da settimane in netto vantaggio. (ANSA).