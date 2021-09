Covid: Norvegia rinvia riapertura generale, 'troppi contagi'

(ANSA) - OSLO, 02 SET - La Norvegia ha deciso di rimandare la riapertura totale e la fine delle restrizioni sanitarie per far fronte alla crescita record di nuovi casi di Covid-19 negli ultimi giorni, e offrirà i vaccini anche alla popolazione adolescente fra i 12 e i 15 anni.

"Riaprire oggi accrescerebbe il rischio di contaminazioni", ha dichiarato la prima ministra Erna Solberg in conferenza stampa.

La data della riapertura è stata rinviata a fine settembre, quando il governo prevede che sarà raggiunto il 90% di copertura vaccinale, che attualmente è al 71,9%. (ANSA).