Covid: a Berlino si inaugura il centro Oms per le pandemie

(ANSA) - BERLINO, 01 SET - "L'Hub dell'Oms promette tre cose: dati migliori, analisi migliori e decisioni migliori" lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn in occasione dell'inaugurazione del centro di pre-allarme per le pandemie a Berlino dellïOms, l'organizzazione mondiale della Sanità. Alla cerimonia inaugurale parteciperà il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il centro servirà a potenziare la collaborazione e il coordinamento tra gli Stati, elemento essenziale in una pandemia, ha ricordato il ministro della Salute tedesco. (ANSA).