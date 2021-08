Afghanistan: Di Maio, corridoi umanitari da Paesi terzi

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - "Noi sosteniamo i corridoi umanitari" - ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in streaming al Festival dell'Unità di Firenze - ma "una cosa non possiamo fare, non possiamo pensare a corridoi umanitari direttamente dall'Afghanistan, perché significherebbe dare le liste direttamente ai talebani, dobbiamo farlo attraverso i Paesi terzi e le Ong".

"L'Europa subirà un forte stress test rispetto alla gestione della crisi afghana - ha detto ancora -: spero sia all'altezza, noi ce la metteremo tutta come Italia perché lo sia". (ANSA).