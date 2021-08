Donna afghana partorisce su volo verso la Gran Bretagna

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Una donna afghana di 26 anni ha dato alla luce una bambina su un aereo che la evacuava verso la Gran Bretagna mentre si trovava in volo a circa 10.000 metri di quota e senza l'assistenza di personale sanitario. Lo riferisce la Bbc.

La donna, Soman Noori, si trovava su un aereo in volo verso Birmingham quando ha avuto le doglie. Il parto è avvenuto con la sola assistenza del personale di bordo. Alla bambina è stato dato il nome di Havva, Eva.

Lo scorso 22 agosto un'altra donna afghana aveva partorito a bordo di un altro aereo militare, americano, appena atterrato alla base di Ramstein, in Germania. In quell'occasione personale medico era potuto salire sul velivolo e prestare assistenza alla partoriente. (ANSA).